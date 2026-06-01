Nel prossimo numero di Topolino sarà pubblicato un approfondimento sul mondo della televisione, con un focus sui personaggi Disney. Il servizio offrirà un’immersione nel mondo dello spettacolo televisivo e dei personaggi che lo popolano. La pubblicazione si concentrerà sui dettagli e le curiosità legate alla produzione televisiva, offrendo ai lettori un’analisi del ruolo dei personaggi Disney nel contesto televisivo. La rivista sarà disponibile nelle edicole nelle prossime settimane.

Un grande viaggio dentro nel tubo catodico ci aspetta, in compagnia dei nostri personaggi Disney preferiti. In occasione di Etna Comics – di scena dal 30 maggio al 2 giugno a Catania – Panini Comics celebra il mondo della televisione. Il numero 3679 di Topolino sarà disponibile in una speciale versione variant, con l’imperdibile copertina disegnata da Ivan Bigarella: un omaggio al manifesto dell’evento, che ha per protagonista uno dei più amati presentatori tv. Topolino 3679 – ©Panini Comics La variant cover – disponibile in anteprima in fiera e poi, dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it – presenta una doppia illustrazione, dedicata all’eroe per eccellenza di Topolinia e al mondo della televisione e del varietà. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un viaggio dentro il mondo della televisione ci aspetta nel prossimo Topolino

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