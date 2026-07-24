I prezzi del trasporto pubblico locale stanno aumentando a causa dell’aumento del costo del carburante. Le tariffe delle corse singole sono cambiate a giugno su tutta la rete Start Romagna. Dal 1° agosto sono stati aggiornati anche i prezzi degli abbonamenti annuali e degli studenti. Restano invece gratuite le corse in alcune zone di Faenza, dove il servizio continua senza costi aggiuntivi.

L’aumento del prezzo del carburante incide anche sul costo del trasporto pubblico locale. Alla modifica delle tariffe delle corse singole, in vigore dallo scorso giugno in tutta la rete Start Romagna, si aggiunge, dall’1 agosto, quella degli abbonamenti annuali e degli studenti. In linea di massima si tratta di aumenti di 50 centesimi sul biglietto singolo di una zona, ai 22 euro di variazione sull’abbonamento annuale degli utenti che hanno meno di 26 anni e si muovono passando per tre zone. Il mese scorso Andrea Corsini, presidente di Start Romagna S.p.A., la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico, aveva dichiarato: "Senza un adeguamento tariffario sarebbe sempre più difficile mantenere gli standard di servizio richiesti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bus, crescono i prezzi. Ma a Faenza restano gratis

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