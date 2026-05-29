Assistenti all’autonomia e alla comunicazione | crescono le risorse ma 18mila alunni restano senza I dati ISTAT

Secondo i dati ISTAT, le risorse destinate agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione sono aumentate, ma ancora circa 18.000 studenti con disabilità non hanno accesso a questa figura. Questi assistenti supportano il percorso scolastico di studenti con bisogni specifici, ma la disponibilità non copre ancora tutte le richieste. La crescita delle risorse non ha eliminato il divario tra domanda e offerta di assistenti.

Tra le figure che affiancano il percorso scolastico degli alunni con disabilità, l’assistente all’autonomia e alla comunicazione è forse la più delicata. Non è un insegnante, ma un operatore specializzato che facilita la relazione con i compagni, stimola le abilità pratiche, media tra lo studente e il gruppo classe. La sua presenza, retribuita dagli enti locali, può fare la differenza tra un bambino lasciato ai margini delle attività e uno che partecipa davvero alla vita di classe. Secondo l’ISTAT, nell’anno scolastico 20242025 gli assistenti hanno superato quota 85mila, segnando un +7% rispetto ai dodici mesi precedenti. Un incremento notevole, che però non basta a coprire l’intero fabbisogno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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