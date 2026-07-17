Le missioni italiane all’estero sono in aumento, secondo la relazione annuale, che sottolinea come il Mediterraneo allargato rimanga un elemento chiave nella politica estera e di difesa. Nonostante questa crescita, permangono ancora questioni politiche e operative da risolvere. La relazione evidenzia anche un incremento delle operazioni svolte in collaborazione con altri paesi, senza però entrare nel dettaglio delle sfide specifiche.

La relazione annuale sulle missioni internazionali conferma la centralità del Mediterraneo allargato nella politica estera e di difesa italiana, insieme alla crescita delle operazioni bilaterali. Restano però aperte questioni politiche, operative e procedurali, dalla situazione in Libia e nel Sahel al futuro della presenza italiana in Medio Oriente. Airpress ne ha parlato con Fabrizio Coticchia, professore di Scienza politica all’Università degli Studi di Genova. Qual è il quadro complessivo delle missioni internazionali italiane previsto dal nuovo piano? Il governo ha presentato a maggio due documenti, uno dedicato alle nuove missioni e uno relativo al rinnovo di quelle già in corso. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Le missioni italiane crescono, ma restano aperti i nodi politici e operativi. Parla Coticchia

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