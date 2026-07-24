buon compleanno presidente

Il presidente ha compiuto 85 anni e ha celebrato il suo undicesimo compleanno al Quirinale.

Ottantacinque anni e un primato destinato a entrare nella storia della Repubblica. Sergio Mattarella ha festeggiato ieri il suo compleanno, l’undicesimo al Quirinale. Eletto il 31 gennaio 2015, rieletto nel febbraio 2022, è il secondo capo dello Stato confermato per un secondo mandato dopo Giorgio Napolitano ed è ad oggi il presidente della Repubblica rimasto più a lungo al Colle. È stato un festeggiamento sobrio il suo, a Castelporziano insieme con figli e nipoti, prima di rientrare al Quirinale per lavorare sui dossier che animano il dibattito politico: dal caso Roggero alle proposte di modifica sui risarcimenti in caso di condanna, fino ai medici no-vax, ma soprattutto al voto sulla nuova legge elettorale in discussione e sui cui ci sono ancora tanti gli interrogativi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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