Notizia in breve

Tra i festeggiati figurano figure pubbliche come Emma Marrone, cantante italiana, e Giampaolo Pozzo, dirigente sportivo. Sono stati condivisi anche i nomi di Nando Pagnoncelli, noto sondaggista, insieme a Enrico Salza, amministratore delegato, e Pippo Santonastaso, attore e comico. La lista include inoltre Daniel Passarella, ex calciatore e allenatore, e Nando Pagnoncelli, più volte menzionato. I compleanni sono stati celebrati con messaggi di auguri pubblici.