Buon compleanno Daniel Passarella Nando Pagnoncelli…
Tra i festeggiati figurano figure pubbliche come Emma Marrone, cantante italiana, e Giampaolo Pozzo, dirigente sportivo. Sono stati condivisi anche i nomi di Nando Pagnoncelli, noto sondaggista, insieme a Enrico Salza, amministratore delegato, e Pippo Santonastaso, attore e comico. La lista include inoltre Daniel Passarella, ex calciatore e allenatore, e Nando Pagnoncelli, più volte menzionato. I compleanni sono stati celebrati con messaggi di auguri pubblici.
Buon compleanno Emma Marrone, Giampaolo Pozzo, Nando Pagnoncelli, Enrico Salza, Pippo Santonastaso, Nerina Dirindin, Patti d’Arbanville, Daniel Passarella, Fulvio Martusciello, Danilo Coppola, Gianluca Paparesta, Saadi Gheddafi, Giandomenico Mesto, Marco Cappato, Andrea Russotto. Oggi 25 maggio compiono gli anni: Marina Comparato, mezzosoprano; Pietro Galletto, scrittore; Giuliano Piovanelli, ex calciatore, allenatore; Pippo Santonastaso, attore; Enrico Salza, imprenditore, banchiere;; Gian Giacomo Migone, politico; Giampaolo Pozzo, imprenditore, dirigente sportivo; Franco Todescan, filosofo, giurista; Vittorio Visini, ex atleta; Umberto Napolitano, cantautore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Buon Compleanno, Monterusciello
Buon Compleanno a don Alvaro BardelliOggi si celebra il compleanno di don Alvaro Bardelli, che ogni mattina partecipa alle lodi e alla messa nella Cappella della Madonna del Conforto,...
Daniel Passarella: In Argentina ci sono molti talenti, anche nel RiverNato per essere un leader, Daniel Passarella; l'unico calciatore argentino capace di vincere due volte il Mondiale, nel 1978 e nel 1986 Daniel Passarella, El Gran Capitan del Mondiale 1978 Otto gol in ... tuttomercatoweb.com
Passarella, l'ex campione argentino ha una malattia simile alla Sla. Gli amici: Non è più quello che conoscevamoÈ l'unico giocatore della storia del calcio ad aver vinto due Mondiali con la maglia dell'Argentina (nel 1978 in casa e a Messico '86) ma ora non è più il Daniel che conoscevamo. Passarella, ex ... ilmessaggero.it