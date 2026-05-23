Buon Compleanno Monterusciello

A Monterusciello, si celebra il 40° anniversario dell’insediamento. L’occasione viene associata a una speranza di miglioramento per le persone che vivono in alloggi di emergenza. Non ci sono dichiarazioni ufficiali o interventi pubblici, ma il messaggio sottolinea un desiderio di cambiamento rispetto alle condizioni abitative. La ricorrenza si concentra sulla data simbolica, senza indicare azioni concrete o piani futuri.

I tuoi primi 40 anni, possano segnare l’inizio della fine della sopravvivenza in alloggi emergenziali. Domani, domenica 24 maggio, a partire dalle ore 16.30, “Monterusciello incontra Pozzuoli” presso la chiesa Santa Maria degli Angeli, sita nell’omonimo quartiere puteolano. L’evento è stato organizzato dal Centro Culturale Sociale di Monterusciello, sotto la direzione artistica del Maestro Antonio Isabettini. Sarà un’occasione importante per far sì che tutti i residenti si sentano vicini, un tutt’uno con i cittadini dei Campi flegrei, fra associazioni della città di Pozzuoli e di tutti i Campi Flegrei. “Auspico che tutti possiamo avere questo tipo di sensibilità, una sensibilità che può trovare migliore sua esplicazione in un contesto collettivo”. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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