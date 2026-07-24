Quattro giovani sono indagati per il suicidio di un ragazzo, avvenuto dopo episodi di bullismo. La famiglia dell’adolescente aveva inizialmente chiesto l’archiviazione del caso, ma la procura ha riaperto le indagini. Un avvocato ha riferito che il ragazzo aveva tentato di aiutare i bulli prima di togliersi la vita, e lo conosceva fin dall’infanzia. La vicenda riguarda un episodio di violenza tra coetanei che ha portato alla morte del giovane.

Il fascicolo era stato inizialmente aperto contro ignoti e si era chiuso con una richiesta di archiviazione. La mamma e il papà di Leonardo, Viktoryia Ramanenka e Francesco Calcina, si erano però opposti. Ad aprile le indagini sono state riaperte e ora il procedimento passa «da un’accusa contro ignoti a una contro noti», spiega l’avvocata della famiglia, Pia Perricci. «Sono stati sequestrati anche i cellulari, una misura che noi avevamo chiesto fin dall’inizio. Uno dei ragazzi coinvolti frequentava in precedenza un’altra scuola dove aveva già ricevuto diversi provvedimenti disciplinari per episodi legati a nonnismo e cameratismo». Gli... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bullismo, quattro ragazzi indagati per la morte di Leonardo Calcina. L’avvocata: «Aveva provato a tendere una mano ai bulli prima di togliersi la vita. Lo conoscevo fin da bambino: era un ragazzo d’altri tempi»

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