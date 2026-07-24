Quattro ragazzi sono stati iscritti nel registro degli indagati per il caso di un ragazzo che si è tolto la vita dopo aver subito episodi di bullismo. La madre del giovane ha riferito che lui aveva cercato di avvicinarsi ai coetanei prima di compiere il gesto estremo. Inizialmente, il procedimento contro ignoti era stato archiviato, ma i genitori si sono opposti alla chiusura delle indagini.

Il fascicolo era stato inizialmente aperto contro ignoti e si era chiuso con una richiesta di archiviazione. La mamma e il papà di Leonardo, Viktoryia Ramanenka e Francesco Calcina, si erano però opposti. Ad aprile le indagini sono state riaperte e ora il procedimento passa «da un’accusa contro ignoti a una contro noti», spiega l’avvocata della famiglia, Pia Perricci. «Sono stati sequestrati anche i cellulari, una misura che noi avevamo chiesto fin dall’inizio. Uno dei ragazzi coinvolti frequentava in precedenza un’altra scuola dove aveva già ricevuto diversi provvedimenti disciplinari per episodi legati a nonnismo e cameratismo». Gli... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bullismo, caso Leonardo Calcina, quattro ragazzi indagati. L’avvocata: «Aveva provato a tendere una mano ai bulli prima di togliersi la vita. Lo conoscevo fin da bambino: era un ragazzo d’altri tempi»

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