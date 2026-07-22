Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di un ragazzo di 15 anni avvenuta il 13 ottobre 2024. Il ragazzo si è sparato con la pistola del padre, un vigile urbano di Montignano, frazione di Senigallia. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato ancora definite. La vicenda riguarda l’utilizzo dell’arma e le modalità che hanno portato al tragico incidente.

AGI - Ci sono quattro indagati per la morte del 15enne Leonardo Calcina, che il 13 ottobre 2024 si è sparato con la pistola del padre, vigile urbano a Montignano, frazione di Senigallia. Lo fa sapere l'avvocato della famiglia, Pia Perricci. Le indagini riaperte e l'ipotesi del bullismo. Nell'aprile scorso erano state riaperte le indagini su quel suicidio, a un anno dall'archiviazione, con l'ipotesi che il ragazzo sia stato vittima di bullismo a scuola, l'istituto alberghiero Panzini. I quattro indagati "sono le stesse persone - si legge nella nota - che, fin dall'inizio della vicenda, la famiglia e il suo difensore avevano indicato come centrali ai fini dell'accertamento dei fatti, chiedendo con determinazione che venissero svolti tutti gli approfondimenti investigativi necessari". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Senigallia, si sparò con la pistola del padre: 4 indagati per la morte di Leonardo Calcina

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