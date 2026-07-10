Bruce Weber ha ricordato Leonardo DiCaprio come un ragazzo adorabile e ha detto di essere stato ossessionato da Elizabeth Taylor da bambino. Ha affermato che una foto deve far pensare anche dopo molti anni. Weber ha anche spiegato che la sua famiglia, in particolare suo padre, ha avuto un ruolo importante nella sua formazione fotografica, sottolineando che il padre scattava immagini molto belle.

Quanto i suoi ricordi personali hanno plasmato la sua fotografia? «Senza dubbio, la mia famiglia ha avuto un ruolo fondamentale. Mio padre scattava fotografie bellissime. Una volta, dopo la sua scomparsa, ho tenuto una mostra al Whitney Museum, alla Biennale, e una parete era dedicata alle fotografie di mio padre, mentre un’altra alle mie. Le sue erano davvero fantastiche. Mia nonna dipingeva, mio padre era un pittore piuttosto bravo, e anche mia madre dipingeva, e pure mia sorella. La domenica ci riunivamo tutti e lavoravamo con un pittore locale che, all’epoca, ci insegnava la tecnica dell’acquerello. Lo chiamavamo “Dottore”. Non so se fosse davvero un dottore, ma so che era un insegnante di pittura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bruce Weber: «Leonardo DiCaprio era un ragazzo adorabile. Elizabeth Taylor? Da bambino ne ero ossessionato. Una foto deve farti pensare, anche tra quarant’anni, quello sì che è stato un momento fantastico»

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