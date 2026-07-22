Leonardo Calcina morto a 15 anni | la svolta Quattro giovani indagati per atti persecutori e istigazione al suicidio L’appello della famiglia | Chi sa parli

Notizia in breve

Quattro giovani sono stati iscritti nel registro degli indagati per atti persecutori e istigazione al suicidio, in relazione alla morte di un ragazzo di 15 anni avvenuta nell’ottobre 2024 a Senigallia. La famiglia del ragazzo ha diffuso un appello, chiedendo a chi abbia informazioni di parlare. La vicenda riguarda il caso di un adolescente che si è suicidato, e le indagini sono in corso per chiarire il ruolo degli indagati.