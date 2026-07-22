Leonardo Calcina morto a 15 anni | la svolta Quattro giovani indagati per atti persecutori e istigazione al suicidio L’appello della famiglia | Chi sa parli
Quattro giovani sono stati iscritti nel registro degli indagati per atti persecutori e istigazione al suicidio, in relazione alla morte di un ragazzo di 15 anni avvenuta nell’ottobre 2024 a Senigallia. La famiglia del ragazzo ha diffuso un appello, chiedendo a chi abbia informazioni di parlare. La vicenda riguarda il caso di un adolescente che si è suicidato, e le indagini sono in corso per chiarire il ruolo degli indagati.
Senigallia, 22 luglio 2026 – Quattro indagati per la morte di Leonardo Calcina, il ragazzo di 15 anni che si tolse la vita nell’ottobre 2024 a Senigallia. La Procura compie una svolta nell’inchiesta sul decesso del giovane: nel registro degli indagati sono stati iscritti i quattro ragazzi che la famiglia aveva indicato fin dall’inizio come figure centrali per ricostruire quanto accaduto. Ecco quali sono i nuovi fronti di inchiesta. Le ipotesi di reato contestate comprendono gli atti persecutori e l'istigazione al suicidio. A renderlo noto è la famiglia di Leonardo con un comunicato diffuso dall’avvocato Pia Perricci, nel quale accoglie “con profondo senso di responsabilità” il nuovo sviluppo investigativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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