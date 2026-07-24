Un ex segretario provinciale è sotto indagine per aver sottratto circa 380mila euro dai fondi di una struttura sindacale a Crotone. L'inchiesta, condotta dalla Procura, ha evidenziato una gestione irregolare delle risorse. L'indagato è accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio. La scoperta ha portato alla verifica delle operazioni finanziarie relative ai conti sindacali. La vicenda riguarda un buco di denaro che ha sollevato dubbi sulla trasparenza delle gestioni interne.

Un ex segretario provinciale è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio a Crotone. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha fatto emergere una gestione irregolare dei fondi di una struttura sindacale territoriale. Chi sono gli indagati e quali reati sono contestati Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “Cash Back” ha preso il via nelle prime ore della mattina, coinvolgendo numerosi agenti della DIGOS e la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio. L’indagine, avviata circa un anno fa, si è concentrata sulle attività finanziarie di una camera sindacale provinciale, portando alla luce condotte illecite nell’ambito della gestione economica dell’ente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Buco da 380mila euro nei conti sindacali a Crotone, indagato l'ex segretario provinciale

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