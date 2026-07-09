In Maremma, le autorità hanno eseguito un sequestro preventivo superiore a 380 mila euro nell’ambito di un’indagine su frodi legate ai bonus edilizi. Le fiamme gialle hanno sequestrato somme di denaro sospettate di derivare da un sistema di falsificazione dei crediti d’imposta. L’operazione si inserisce in un’indagine più vasta sulla diffusione di crediti fiscali falsi nel settore edilizio. Non sono stati ancora resi noti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità dell’illecito.

GROSSETO – Un nuovo pesante colpo al mercato dei falsi crediti d’imposta legati ai bonus edilizi è stato messo a segno in Maremma. I finanzieri del comando provinciale di Grosseto hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 380mila euro, emesso dal gip del tribunale di Grosseto su richiesta della locale procura nei confronti di un’azienda e del suo rappresentante legale. Il provvedimento arriva al termine di una meticolosa e complessa attività investigativa, coordinata dalla magistratura grossetana e condotta sul campo dagli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria. Sotto la lente d’ingrandimento delle Fiamme Gialle è finito un collaudato meccanismo fraudolento nel settore del Superbonus 110%. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Grosseto.

© Corrieretoscano.it - Frode nei bonus edilizi a Grosseto: sequestro preventivo per oltre 380mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Superbonus 110 e altri bonus edilizi, maxi frode: coinvolti 240 soggetti, sequestrati 160 milioni di euroLa Guardia di Finanza ha sequestrato 160 milioni di euro e coinvolto oltre 240 soggetti in un’ampia operazione contro frodi sui bonus edilizi, tra...

Milano, frode fiscale sulla manodopera: sequestro preventivo per 28 milioni a 4 società di logisticaA Milano, le autorità hanno eseguito un sequestro preventivo di 28 milioni di euro a quattro società di logistica.

Temi più discussi: Sentenze Superbonus e bonus edilizi: il contenzioso per inadempienza, risarcimento danni, frodi e truffe; Frode per oltre 200mila euro con i bonus edilizi: sei imputati a processo, un altro patteggia; FRODE MILIONARIA CON BONUS EDILIZI, IN MANETTE 7 PERSONE; Maxi frode sul Superbonus e false fatture. Dodici indagati.

Operazione anti-frode: 160 milioni di bonus edilizi a rischio! La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito oggi sette misure cautelari in un'inchiesta su una presunta frode da 160 milioni legata ai bonus edilizi, coinvolgendo sette individui accusati di… ift.tt/vPT - X x.com

Frode per oltre 200mila euro con i bonus edilizi: sei imputati a processo, un altro patteggiaLo ha deciso oggi la giudice del tribunale di Lecce Anna Paola Capano nel procedimento sulla presunta truffa legata a lavori mai eseguiti su immobili a Copertino e Porto Cesareo ... lecceprima.it

Maxi frode sui bonus edilizi con fondi trasferiti all’estero: 6 arresti, sequestri per 160 milioniDai bonus edilizi ad una gigantesca macchina per creare crediti d'imposta inesistenti. Stamani la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito sette misure ... pupia.tv