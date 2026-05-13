Nella regione pugliese si registra un aumento dell’Irpef per far fronte a un buco nei conti della sanità, con un piano da 349 milioni di euro per ridurre il deficit. Entro la fine della settimana, il presidente, che svolge anche il ruolo di commissario, terrà una conferenza stampa per spiegare le misure prese. La situazione finanziaria della sanità regionale è al centro dell’attenzione, con interventi mirati per riequilibrare i conti.

Entro la fine della settimana, il presidente Antonio Decaro convocherà l’attesa conferenza stampa per illustrare nei dettagli il piano che adotterà, nelle vesti di commissario ad acta, per far fronte al buco da 349 milioni della Sanità regionale. Lo staff è al lavoro per preparare nei dettagli, con tanto di tabelle e slide come ormai consuetudine, le spese e le entrate. E cercare di spiegare come si è arrivati ad una voragine che costringerà la Regione Puglia ad aumentare le tasse. La misura verrà poi inviata entro fine mese al ministero di Economia e Finanza, dopo che sarà stato adottato il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Buco nei conti della sanità pugliese, aumenta l'Irpef: pronto il piano anti-deficit da 349 milioni

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