Bucchi si gode il bis con il Napoli | È una vittoria che ci dà fiducia

Da sport.quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cristian Bucchi ha commentato la vittoria contro il Napoli nell’amichevole di Dimaro, affermando che il risultato rafforza autostima e fiducia nella squadra. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la formazione allenata da Bucchi. La vittoria rappresenta un momento importante in vista delle prossime sfide ufficiali. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo al punteggio o ai marcatori.

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di Andrea Lorentini "Una vittoria che ci dà autostima e fiducia". Cristian Bucchi definisce con perfetta sintesi il successo contro il Napoli nell’amichevole di Dimaro. Battere gli azzurri è diventata ormai una dolce abitudine come già accaduto la scorsa estate e che poi fu preludio alla promozione in serie B. "Quest’anno sarà una stagione completamente diversa dalla scorsa - si affretta a precisare l’allenatore amaranto -. Un anno fa partivamo con l’obiettivo di essere protagonisti e provare a vincere il campionato come poi siamo riusciti. Tra un mese ci aspetta l’inizio di una nuova avventura che sarà fatta di molte sofferenze, ma ne siamo consapevoli e affronteremo la serie B con la giusta determinazione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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