Juventus fiducia nel mercato | Con Massara e Carnevali fiducia sul fatto che si possa costruire una rosa di livello
La Juventus punta a rafforzare la rosa con la collaborazione di Massara e Carnevali, confidando di poter costruire una squadra di livello. Il mercato è in pieno svolgimento e l’obiettivo è migliorare l’organico prima dell’inizio della stagione. La società ha espresso fiducia nelle trattative in corso, senza specificare i nomi dei giocatori coinvolti. La squadra sta lavorando per definire le operazioni di mercato e completare il rinnovamento.
L’inizio della nuova stagione è ormai alle porte e, con il mercato entrato nel vivo, la rivoluzione della Juventus è ufficialmente iniziata. I fronti su cui intervenire sono molteplici e la dirigenza è al lavoro costante per costruire una rosa sempre più competitiva, modellata sulle caratteristiche e sui principi di gioco richiesti dall’allenatore toscano. Il mancato raggiungimento dell’ obiettivo della scorsa stagione ha, però, reso necessario lavorare sulle uscite per finanziare il mercato in entrata.I Principali indiziati a lasciare Torino sono Gonzalez e Cabal. Il primo, dopo il prestito all’Atletico Madrid potrebbe proseguire la sua esperienza in Spagna, mentre sul secondo si registra l’interesse del club turco Besiktas, allenato da Italiano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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La prima conferenza stagionale di Spalletti: fiducia nel mercato, ma servono colpi | 2DAY Ep. 15/3
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Mercato Juventus: le strategie di Carnevali e Massara tra sogni e bilanciLa Juventus lavora su più fronti: da un lato si prepara con Luciano Spalletti, dall’altro si muove nel mercato con Giovanni Carnevali e Ricky Massara.
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Servizio di Gianluca Rorato MERCATO JUVE Non c’è dubbio che l’arrivo di Carnevali alla Juventus abbia dato inizio ad un nuovo ciclo tecnico sportivo che promette bene. In più con l’entrata di Massara nel ruolo di capo dell’area sportiva i tasselli cominciano facebook
Sentita la conferenza Si aspetta molto dal mercato E se lo aspetta in fretta Ha molta fiducia in Carnevali e Massara Lascia porta aperta a vlahovic Che dire? Vedremo x.com
Calciomercato Juventus-Pellegrini: possibile accordo con Massara ma il capitano vuole la RomaCalciomercato Juventus, dopo Celik i bianconeri hanno sondato Lorenzo Pellegrini, oggi svincolato. Massara ci prova, Spalletti lo stima, ma il capitano vuole ... stadiosport.it
Carnevali e Massara, come i vertici della nuova Juventus stanno plasmando il mercato con Celik, Ekhator e Pellegrini e l'idea del parametro zeroLa forma che sta prendendo la nuova Juventus si profila con gli innesti di Celik, parametro zero, prima ancora Jeff Ekhator e il quasi terzo acquisto Lorenzo Pellegrini che, nella fattispecie, andrebb ... sport.virgilio.it