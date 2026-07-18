La Juventus punta a rafforzare la rosa con la collaborazione di Massara e Carnevali, confidando di poter costruire una squadra di livello. Il mercato è in pieno svolgimento e l’obiettivo è migliorare l’organico prima dell’inizio della stagione. La società ha espresso fiducia nelle trattative in corso, senza specificare i nomi dei giocatori coinvolti. La squadra sta lavorando per definire le operazioni di mercato e completare il rinnovamento.

L’inizio della nuova stagione è ormai alle porte e, con il mercato entrato nel vivo, la rivoluzione della Juventus è ufficialmente iniziata. I fronti su cui intervenire sono molteplici e la dirigenza è al lavoro costante per costruire una rosa sempre più competitiva, modellata sulle caratteristiche e sui principi di gioco richiesti dall’allenatore toscano. Il mancato raggiungimento dell’ obiettivo della scorsa stagione ha, però, reso necessario lavorare sulle uscite per finanziare il mercato in entrata.I Principali indiziati a lasciare Torino sono Gonzalez e Cabal. Il primo, dopo il prestito all’Atletico Madrid potrebbe proseguire la sua esperienza in Spagna, mentre sul secondo si registra l’interesse del club turco Besiktas, allenato da Italiano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Juventus, fiducia nel mercato: “Con Massara e Carnevali fiducia sul fatto che si possa costruire una rosa di livello”

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La prima conferenza stagionale di Spalletti: fiducia nel mercato, ma servono colpi | 2DAY Ep. 15/3

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Mercato Juventus: le strategie di Carnevali e Massara tra sogni e bilanciLa Juventus lavora su più fronti: da un lato si prepara con Luciano Spalletti, dall’altro si muove nel mercato con Giovanni Carnevali e Ricky Massara.

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Sentita la conferenza Si aspetta molto dal mercato E se lo aspetta in fretta Ha molta fiducia in Carnevali e Massara Lascia porta aperta a vlahovic Che dire? Vedremo x.com

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