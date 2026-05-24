Federico Dimarco ha segnato un gol su punizione contro il Bologna, attirando l’attenzione sulla sua stagione. L’esterno dell’Inter è in attesa di una proposta di rinnovo contrattuale da parte della società. La sua prestazione ha contribuito a consolidare la sua posizione come uno dei giocatori più influenti della squadra in questa stagione. La dirigenza sta valutando l’eventuale prolungamento del contratto, che attualmente scade tra un anno.

di Lorenzo Vezzaro Dopo il meraviglioso gol su punizione siglato al Dall’Ara contro il Bologna, l’esterno Federico Dimarco attende la chiamata della dirigenza per prolungare l’accordo. Una stagione semplicemente spaziale, sigillata da un ultimo, meraviglioso acuto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Federico Dimarco ha chiuso il suo campionato in modo trionfale, portandosi a casa il meritatissimo premio di MVP della Serie A e regalando ai tifosi l’ennesima perla balistica della sua carriera: un perfetto “cioccolatino” su punizione che ieri ha tolto le ragnatele dall’incrocio dei pali nella sfida contro il Bologna. I numeri complessivi della sua annata fanno spavento e certificano la sua totale centralità nel progetto tattico della squadra: 7 gol e ben 17 assist totali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter si gode un Dimarco da impazzire: una stagione da MVP assoluto della Serie A che vale il rinnovo di contratto

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Federico DIMARCO RE degli ASSIST: 18 in campionato, è RECORD ALL TIME | Serie A Enilive | DAZN

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