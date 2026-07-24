Brutto incidente al Tour Einer Rubio si scontra con violenza col vetro della macchina UAE di Pogacar
Durante il Tour de France, sulla salita dell'Alpe d'Huez, il ciclista colombiano Einer Rubio si è scontrato violentemente con il vetro di una vettura di assistenza della squadra UAE di Pogacar. L'incidente ha causato il ritiro di Rubio dalla corsa. La collisione si è verificata mentre il gruppo attraversava la salita famosa, senza altri dettagli disponibili sui danni o sulle conseguenze per gli altri coinvolti.
La salita iconica dell'Alpe d'Huez al Tour de France è stata funestata da un brutto incidente occorso al colombiano Einer Rubio, costretto al ritiro dopo aver centrato in pieno una macchina di assistenza della UAE di Pogacar. La vettura aveva inchiodato per colpa del comportamento sconsiderato del pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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