Brutto incidente al Tour Einer Rubio si scontra con violenza col vetro della macchina UAE di Pogacar

Notizia in breve

Durante il Tour de France, sulla salita dell'Alpe d'Huez, il ciclista colombiano Einer Rubio si è scontrato violentemente con il vetro di una vettura di assistenza della squadra UAE di Pogacar. L'incidente ha causato il ritiro di Rubio dalla corsa. La collisione si è verificata mentre il gruppo attraversava la salita famosa, senza altri dettagli disponibili sui danni o sulle conseguenze per gli altri coinvolti.