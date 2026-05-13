Incidente insolito al Giro d'Italia Rondel si scontra con l'ammiraglia della UAE | lunotto in frantumi

Durante la quinta tappa del Giro d'Italia, si è verificato un incidente tra il ciclista Mathys Rondel e l'ammiraglia della squadra UAE. Il veicolo ha subito la rottura del lunotto, che si è frantumato nell’impatto. Fortunatamente, il corridore non ha riportato lesioni e l’episodio non ha causato altri danni o interruzioni alla corsa. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti e dei partecipanti.

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