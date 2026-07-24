La Juventus sta considerando l'acquisto di Bruno Fernandes, un centrocampista portoghese. La società sta valutando un possibile trasferimento per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I tifosi della squadra esprimono entusiasmo all'idea di vedere Fernandes in campo con la maglia bianconera. Attualmente non sono stati comunicati dettagli ufficiali o accordi definitivi tra le parti.

Bruno Fernandes è finito nel mirino della Juventus con i bianconeri che starebbero ragionando sul grande colpo di mercato in vista della stagione che sta per prendere il via. Bruno Fernandes (AnsaFoto) – Calciomercato.it Stando a quanto scritto da Ekrem Konur su X, il centrocampista sarebbe finito nella lista dei desideri dei bianconeri che sono alla ricerca di colpi per quello che riguarda la linea mediana del campo. La valutazione del centrocampista portoghese si aggira attorno ai 50 milioni di euro. A favorire l’affare potrebbe esserci il contratto, in scadenza nel giugno del 2027. Sul calciatore, ex Novara e Udinese, ci sarebbero diverse big con lo United che non vorrebbe rischiare di perderlo a costo zero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Bruno Fernandes nel mirino della Juventus, i tifosi bianconeri sognano il grande colpo

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