Ederson nel mirino della Juventus | i numeri della sua stagione e perchè potrebbe essere il colpo ideale
La Juventus valuta l'acquisto del portiere brasiliano del Fenerbahçe, Ederson, analizzando le sue statistiche stagionali. L’ex portiere del Manchester City ha registrato numeri che attirano l’attenzione, anche se non sono stati specificati nel dettaglio. La società bianconera sta considerando se il suo rendimento possa adattarsi alle esigenze della squadra. Nessuna decisione ufficiale è stata presa, ma l’interesse si concentra sulle sue prestazioni e sui possibili benefici per il reparto portieri.
di Luca Fioretti La Juventus studia le statistiche del portiere brasiliano del Fenerbahce: ecco il rendimento dell’ex Manchester City accostato ai bianconeri. La Juventus continua a valutare con grandissimo interesse l’opzione Ederson per rinforzare il reparto dei portieri. Il trentaduenne brasiliano, proposto alla Continassa già nel mese di maggio, rappresenta un profilo di assoluto spessore internazionale che potrebbe fare al caso di Luciano Spalletti. Per comprendere appieno lo stato di forma dell’estremo difensore ex Manchester City, è utile analizzare nel dettaglio i numeri della sua ultima stagione vissuta in Turchia con la maglia del Fenerbahce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Segui gli aggiornamenti su Juventus.
Galatasaray Transfer Bar Alper Ylmaz Juventus
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Lucumí l’ultima idea della Juve per la difesa: pro e contro dell’eventuale colpo e i numeri della sua stagione
Leggi anche: Ecco perchè Ricardo Pepi alla Juventus potrebbe essere davvero il colpo perfetto per Spalletti
Temi più discussi: Manchester United scatenato: visite mediche per Ederson e mirino sul talento Orlando Gill; Alajbegovi?, Ederson e Jashari: Milan e Atalanta si parlano e si lanciano la sfida; Atalanta, il mercato non si ferma: nel mirino c’è Jashari; ?? Khalaili a rischio, l'Inter si guarda in giro! Juve tra Pellegrino, Ederson e Suzuki.
#Pellegrino resta nel mirino della #Juventus I bianconeri seguono con attenzione il profilo del centravanti argentino, valutato circa 25-30 milioni di euro dal #Parma, che può sbarcare a Torino come rinforzo per il reparto avanzato TUTTE LE NOTIZIE facebook
Dopo il passaggio saltato al #ManchesterUnited, Ederson finisce nel mirino del #Milan Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i rossoneri avrebbero avuto dei primi colloqui con l’agente del brasiliano Vi piacerebbe? x.com
Milan, Ederson nel mirino piace ad Amorim: primi contatti con l’entourage, l’Atalanta chiede 50 milioniIl trasferimento in Premier è saltato dopo le visite mediche. Giuntoli vuole blindare il brasiliano prima di ascoltare offerte ... affaritaliani.it
Saltato Ederson, il Manchester United mette nel mirino Manu Koné: pronti 50 milioni per la RomaDopo giorni di incertezze alla fine è arrivata l'ufficialità: è sfumato il passaggio di Ederson al Manchester United. tuttomercatoweb.com