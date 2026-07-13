Ederson nel mirino della Juventus | i numeri della sua stagione e perchè potrebbe essere il colpo ideale

Notizia in breve

La Juventus valuta l'acquisto del portiere brasiliano del Fenerbahçe, Ederson, analizzando le sue statistiche stagionali. L’ex portiere del Manchester City ha registrato numeri che attirano l’attenzione, anche se non sono stati specificati nel dettaglio. La società bianconera sta considerando se il suo rendimento possa adattarsi alle esigenze della squadra. Nessuna decisione ufficiale è stata presa, ma l’interesse si concentra sulle sue prestazioni e sui possibili benefici per il reparto portieri.