Ederson nel mirino della Juventus | i numeri della sua stagione e perchè potrebbe essere il colpo ideale

Da juventusnews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus valuta l'acquisto del portiere brasiliano del Fenerbahçe, Ederson, analizzando le sue statistiche stagionali. L’ex portiere del Manchester City ha registrato numeri che attirano l’attenzione, anche se non sono stati specificati nel dettaglio. La società bianconera sta considerando se il suo rendimento possa adattarsi alle esigenze della squadra. Nessuna decisione ufficiale è stata presa, ma l’interesse si concentra sulle sue prestazioni e sui possibili benefici per il reparto portieri.

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di Luca Fioretti La Juventus studia le statistiche del portiere brasiliano del Fenerbahce: ecco il rendimento dell’ex Manchester City accostato ai bianconeri. La Juventus continua a valutare con grandissimo interesse l’opzione Ederson per rinforzare il reparto dei portieri. Il trentaduenne brasiliano, proposto alla Continassa già nel mese di maggio, rappresenta un profilo di assoluto spessore internazionale che potrebbe fare al caso di  Luciano Spalletti. Per comprendere appieno lo stato di forma dell’estremo difensore ex Manchester City, è utile analizzare nel dettaglio  i numeri della sua ultima stagione  vissuta in Turchia con la maglia del  Fenerbahce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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