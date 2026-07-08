Bruno Fernandes alla Juventus | perché è improbabile

Bruno Fernandes non è considerato un possibile acquisto per la Juventus. Durante un’intervista, il dirigente della società è stato interrogato sul portoghese dello United e ha sottolineato come le attuali condizioni del club rendano improbabile un trasferimento. Il mercato si basa su sogni, ma la realtà della Juventus al momento non favorisce operazioni di questa portata.

di Mauro Munno Perché Bruno Fernandes difficilmente vestirà la maglia della Juventus. A Carnevali è stato domandato del portoghese dello United. Il mercato vive di sogni, ma l’attuale corso della Juventus impone un rigoroso bagno di realtà. La suggestione che accosta il nome di Bruno Fernandes ai colori bianconeri accende inevitabilmente la fantasia dei tifosi, ma analizzando i fatti l’operazione si rivela, in questo preciso momento storico, del tutto impraticabile. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il primo e più grande ostacolo è rappresentato dal monumentale scoglio economico. Al Manchester United, il fuoriclasse portoghese percepisce un ingaggio da 250 mila sterline a settimana, una cifra che si traduce in oltre 14 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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