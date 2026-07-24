Una donna di Brindisi si è rivolta al pronto soccorso con dolori addominali e ipertensione. Dopo gli esami, è stata scoperta una massa ovarica di oltre 13 chili. I medici hanno rimosso il tumore, che era molto ingrossato. La paziente aveva notato di ingrassare senza capire il motivo, ma i sintomi erano sfuggiti a una prima diagnosi. La rimozione del tumore ha portato a un miglioramento delle condizioni generali.

Si era rivolta al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi accusando forti dolori addominali e ipertensione. A fare luce sulla situazione è stato un approfondito esame diagnostico, che ha rivelato una realtà inaspettata. La donna, 72 anni di Mesagne, custodiva all'interno del proprio corpo una gigantesca massa ovarica, del diametro di 52 centimetri e del peso di 13 chili e mezzo. Disposto il ricovero immediato nell'unità operativa di Ginecologiae Ostetricia, la donna è stata sottoposta a un delicato e complesso intervento chirurgico che ha permesso la completa asportazione della formazione tumorale, eseguito con successo dall'équipe del dottor Massimo Stomati in sinergia con il gruppo di Anestesiologia diretto da Massimo Calò. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Brindisi, ingrassava ma non capiva il motivo. I medici la salvano: rimosso un tumore ovarico di oltre 13 chili

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