A Salerno, un'équipe medica ha rimosso un tumore di circa 10 chili da un paziente di 43 anni, eseguendo un intervento che ha richiesto attenzione particolare per non compromettere un precedente intervento cerebrale. Durante l'operazione, sono stati spostati alcuni organi vitali per poter estrarre la massa. La procedura è stata completata con successo, senza complicazioni evidenti, e il paziente si trova ora sotto stretta osservazione medica.

? Punti chiave Come ha fatto l'equipe a non compromettere il precedente intervento cerebrale?. Quali organi vitali sono stati spostati dalla massa di 10 chili?. Perché il recupero post-operatorio della donna è considerato così rischioso?. Come hanno gestito la pressione del tumore sul diaframma e sullo stomaco?.? In Breve Equipe composta da Giuseppe Allegro, Giovanni Dalla Serra, Venus Buonaiuto e Antonietta Musacchio.. Pregresso intervento neurochirurgico per meningioma ha complicato l'anestesia e il recupero post-operatorio.. Massa tumorale di 10 chili ha compresso stomaco, vie urinarie e diaframma.. Risultato conferma l'eccellenza chirurgica della clinica Tortorella di Salerno nel Sud Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, rimosso un tumore di 10 chili: miracolo chirurgico a 43 anni

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