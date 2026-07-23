Un’operazione chirurgica all’ospedale Poma di Mantova ha rimosso un tumore benigno di 4,5 chili dal seno di una giovane paziente. L’intervento ha previsto una mastectomia destra e l’asportazione della neoplasia. Si tratta di un intervento definito molto delicato e straordinario. La paziente è stata sottoposta all’operazione in anestesia generale. Nessuna informazione è stata fornita sulla fase post-operatoria o sullo stato di salute attuale.

Mantova, 23 luglio 2026 – Un intervento chirurgico, "molto delicato e straordinario", che ha previsto la mastectomia destra e l’asporto di una neoplasia benigna al seno di 4,5 chilogrammi a una giovane paziente. L’operazione straordinaria è stata effettuata lo scorso 20 maggio all'ospedale Carlo Poma di Manova. Dalla diagnosi all’operazione. La donna aveva notato un rapido e progressivo aumento della dimensione del seno. Al momento dell'operazione, la ghiandola mammaria risultava interamente “occupata dalla massa molto adesa al piano muscolare del grande pettorale”. Quest'ultimo è stato preservato durante la procedura in quanto, fortunatamente, indenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Chirurgia al seno, all’ospedale Poma di Mantova rimosso un tumore benigno di 4,5 chili

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