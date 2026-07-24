Brianza a precipizio | 50mila senza assistenza diventeranno 70mila

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Lombardia, circa 50.000 persone in provincia di Monza e della Brianza sono senza assistenza medica di base. La cifra è destinata a salire fino a 70.000 a causa della mancanza di medici disponibili e di alternative per trovare un medico di famiglia. Molti cittadini si trovano a dover affrontare questa condizione senza strumenti o supporto per risolvere il problema. La carenza di professionisti sanitari in alcune aree si traduce in difficoltà per chi cerca un’assistenza primaria.

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Se siete senza medico di famiglia, provate a consolarvi pensando che non siete gli unici. Anzi, la compagnia non manca. Sono sempre di più i brianzoli che cercano una soluzione al problema e scoprono di non avere strumenti per migliorare la situazione. I giovani non avvertono il problema: non sono cresciuti con la figura del medico che, per decenni, ha conosciuto ogni loro malanno riconducendolo alla situazione dei familiari. Per gli anziani e le persone fragili la mancanza di un punto di riferimento, invece, si fa sentire. "A Seregno – spiega il sindaco Alberto Rossi – al momento 1 persona su 7 è senza medico, per un totale di 6mila pazienti non più seguiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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