Operazione Stazioni sicure | a Monza e in Brianza aumentano i controlli in arrivo anche 70mila euro

A Monza e in tutta la Brianza sono stati rafforzati i controlli nelle stazioni ferroviarie nell’ambito dell’operazione “Stazioni sicure”. Sono stati aumentati i presidi in diverse stazioni, tra cui quelle di Monza, Arcore, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lissone, Meda, Seregno e Seveso. Sono previsti anche interventi di controllo che coinvolgono un investimento di circa 70mila euro. La presenza delle forze dell’ordine si intensifica per garantire la sicurezza negli scali ferroviari della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui