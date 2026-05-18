Operazione Stazioni sicure | a Monza e in Brianza aumentano i controlli in arrivo anche 70mila euro
A Monza e in tutta la Brianza sono stati rafforzati i controlli nelle stazioni ferroviarie nell’ambito dell’operazione “Stazioni sicure”. Sono stati aumentati i presidi in diverse stazioni, tra cui quelle di Monza, Arcore, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lissone, Meda, Seregno e Seveso. Sono previsti anche interventi di controllo che coinvolgono un investimento di circa 70mila euro. La presenza delle forze dell’ordine si intensifica per garantire la sicurezza negli scali ferroviari della zona.
Operazione “Stazioni sicure” anche a Monza e in Brianza. Più presidi negli scali ferroviari di Monza, Arcore, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lissone, Meda, Seregno e Seveso. Ma maggiori controlli anche nelle aree vicine spesso al centro di episodi di microcriminalità e spaccio. Chi ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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