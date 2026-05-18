Operazione Stazioni sicure | a Monza e in Brianza aumentano i controlli in arrivo anche 70mila euro

Da monzatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza e in tutta la Brianza sono stati rafforzati i controlli nelle stazioni ferroviarie nell’ambito dell’operazione “Stazioni sicure”. Sono stati aumentati i presidi in diverse stazioni, tra cui quelle di Monza, Arcore, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lissone, Meda, Seregno e Seveso. Sono previsti anche interventi di controllo che coinvolgono un investimento di circa 70mila euro. La presenza delle forze dell’ordine si intensifica per garantire la sicurezza negli scali ferroviari della zona.

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Operazione “Stazioni sicure” anche a Monza e in Brianza. Più presidi negli scali ferroviari di Monza, Arcore, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lissone, Meda, Seregno e Seveso. Ma maggiori controlli anche nelle aree vicine spesso al centro di episodi di microcriminalità e spaccio. Chi ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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