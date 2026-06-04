Regione Lombardia ha stanziato 70mila euro per il progetto “Stazioni Sicure”, che mira a migliorare la sicurezza nelle aree esterne alle stazioni ferroviarie. La somma è destinata alle forze di polizia locali, che utilizzeranno i fondi per potenziare i controlli e la presenza nelle zone pubbliche delle stazioni. Il finanziamento si inserisce in un piano più ampio di interventi per garantire maggiore sicurezza ai cittadini che transitano o si trovano vicino alle stazioni ferroviarie.

Monza, 4 Giugno 2026 - Regione Lombardia stanzia 70mila euro per il progetto “Stazioni Sicure” che permetterà alle Polizie locali di garantire la sicurezza dei cittadini nelle aree all'esterno delle stazioni ferroviarie. L' accordo per la realizzazione di interventi congiunti tra Forze dell’ordine è stato firmato oggi alla Prefettura di Monza dal prefetto Enrico Roccatagliata, dall’assessore regionale alla sicurezza e alla protezione civile Romano La Russa, dai sindaci dei Comuni di Monza (capofila), Arcore, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lissone, Meda, Seregno e Seveso e dai gestori delle reti ferroviarie. L'obiettivo è quello di intensificare operazioni di identificazione, interventi contro lo spaccio e il vandalismo e azioni volte a promuovere il decoro urbano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Stazioni più sicure a Monza e in Brianza: 70mila euro da Regione Lombardia

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