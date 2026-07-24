Un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel lago Gerolotto, a Brescia. La balneazione era vietata nel punto dove si è verificato l’incidente. Il giovane si era tuffato e non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per accertare le circostanze dell’accaduto.

AGI - Un tuffo nel lago vietato, poi il buio. Un ragazzo di appena 15 anni è morto annegato nelle acque del lago artificiale Gerolotto, nella zona del Parco delle cave a Brescia. Il suo corpo ormai privo di vita è stato restituito dal fondo del bacino solo a fine mattina, recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco a 15 metri di profondità. L'allarme della sorella e la corsa contro il tempo. La tragedia si è consumata in una manciata di secondi. Il quindicenne si era immerso nelle acque del bacino artificiale insieme alla sorella maggiore. È stata proprio la ragazza, una volta guadagnata a fatica la riva, ad accorgersi che il fratello non era più riemerso e a lanciare disperatamente l'allarme. 🔗 Leggi su Agi.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Agi.it - Brescia, 15enne si tuffa nel lago Gerolotto e non riemerge. La balneazione era vietata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Brescia, 15enne morto nel lago Gerolotto. Si era tuffato insieme alla sorellinaUn ragazzo di 15 anni è morto nel lago Gerolotto, nel parco delle cave di San Polo a Brescia.

Si tuffa e non riemerge, bimba di 10 anni scompare nelle acque del lago di Como: c’era il divieto di balneazioneUna bambina di dieci anni è scomparsa nel pomeriggio nel lago di Como mentre si trovava con i genitori, che sarebbero stranieri.

Temi più discussi: Bambina di 10 anni si tuffa e non riemerge: ricerche nel lago di Como; Addio a Giuseppe Donisi, storico investigatore della Mobile di Brescia; Ritrovato il corpo di Alexandru: si era tuffato nel lago per salvare un bambino; Disposta l’autopsia sul corpo della bimba di 10 anni annegata nelle acque del lago di Como.

Brescia, dramma al parco delle Cave: 15enne si tuffa nel laghetto e non riemerge. Recuperato senza vita il corpo del giovane x.com

Brescia: parco delle Cave, 15enne annega in un laghetto artificialeL'allarme è stato lanciato dalle persone che erano con il ragazzo, di origini straniere. Si sarebbe tuffato per aiutare la sorella. Il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, af ... rainews.it

Brescia, 15enne annegato nel lago Gerolotto durante un tuffoDramma al Parco delle cave di Brescia: un ragazzo di 15 anni muore annegato nel lago artificiale Gerolotto. Il corpo recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. emmepress.com