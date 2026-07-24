Brescia 15enne si tuffa nel lago Gerolotto e non riemerge La balneazione era vietata

Da agi.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel lago Gerolotto, a Brescia. La balneazione era vietata nel punto dove si è verificato l’incidente. Il giovane si era tuffato e non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per accertare le circostanze dell’accaduto.

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AGI - Un tuffo nel lago vietato, poi il buio. Un ragazzo di appena 15 anni è morto annegato nelle acque del lago artificiale Gerolotto, nella zona del Parco delle cave a Brescia. Il suo corpo ormai privo di vita è stato restituito dal fondo del bacino solo a fine mattina, recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco a 15 metri di profondità. L'allarme della sorella e la corsa contro il tempo. La tragedia si è consumata in una manciata di secondi. Il quindicenne si era immerso nelle acque del bacino artificiale insieme alla sorella maggiore. È stata proprio la ragazza, una volta guadagnata a fatica la riva, ad accorgersi che il fratello non era più riemerso e a lanciare disperatamente l'allarme. 🔗 Leggi su Agi.it

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