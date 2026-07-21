Si tuffa e non riemerge bimba di 10 anni scompare nelle acque del lago di Como | c’era il divieto di balneazione

Una bambina di dieci anni è scomparsa nel pomeriggio nel lago di Como mentre si trovava con i genitori, che sarebbero stranieri. La ragazza si è tuffata in acqua e non è più riemersa, nonostante le ricerche in corso. Sul luogo, c'era un divieto di balneazione, ma non è stato specificato se la bambina fosse a conoscenza di questa restrizione. Le operazioni di ricerca continuano senza sosta.

Sono in corso le ricerche di una bambina di dieci anni che è scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Era con i due genitori, che secondo quanto riporta Ansa sarebbero stranieri, quando si è tuffata in acqua e non è più riemersa. Si trovava davanti ai giardini pubblici del lago, di fianco al tempio Voltiano. Sul posto sono arrivati polizia e personale dei vigili del fuoco. Il luogo in cui è scomparsa è un punto dove già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il diviet o di balneazione. Luogo in cui si è tuffata la bambina di dieci anni L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Oggi ci si tuffa in quelli che si lamentavano perchè la nostra juve non si faceva sentire per gli errori subiti che chiedono la testa di Marotta reo di lamentarsi degli episodi subiti con - addirittura badate bene - l'addetto agli arbitri. State alla canna del gas come go x.com

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