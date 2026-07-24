Un ragazzo di 15 anni è morto nel lago Gerolotto, nel parco delle cave di San Polo a Brescia. La vittima si era tuffata insieme alla sorellina. I vigili del fuoco, con il supporto del nucleo sommozzatori di Milano e dell’elicottero di Bologna, hanno condotto le ricerche. La tragedia è avvenuta in un'area frequentata da bagnanti e appassionati di attività acquatiche. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Un ragazzo di 15 anni è morto nel lago Gerolotto, all’interno del parco delle cave di San Polo, a Brescia. Dà la notizia la direzione regionale dei vigili del fuoco, che hanno svolto le ricerche con il supporto del nucleo sommozzatori di Milano e dell’elinucleo di Bologna. Il corpo senza vita del 15enne è stato recuperato a 15 metri di profondità. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio è avvenuto intorno alle 10 di stamattina: due fratellini stranieri si sono tuffati nel lago, ma entrambi si sono trovati in difficoltà dopo pochi minuti. La sorellina è riuscita a tornare a riva, mentre il fratello non è più riemerso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Ilfattoquotidiano.it - Brescia, 15enne morto nel lago Gerolotto. Si era tuffato insieme alla sorellina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dramma al Parco delle cave di Brescia: un 15enne disperso nelle acque del lago GerolottoUn ragazzo di 15 anni è scomparso nel lago Gerolotto, all’interno del Parco delle cave di San Polo a Brescia.

Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, era in barca con la moglie: «Si è tuffato e non è riemerso»Il marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella è disperso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo.

Argomenti più discussi: Incidente in autostrada nella notte, morto un ragazzo di 27 anni; Tamponamento a catena fatale sull’A4 vicino a Brescia: morto un 27enne veneziano; Terribile carambola in autostrada nella notte: morto ragazzo di 26 anni; Annegato dopo aver salvato un bimbo: Il ragazzo che ogni padre vorrebbe.

15enne morto al luna park, ci sono altri due indagati x.com