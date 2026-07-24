Brescia 15enne si tuffa in un laghetto artificiale e non riemerge | recuperato il corpo

Da tgcom24.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 15 anni è scomparso mentre si trovava nel laghetto Gerolotto, all’interno del Parco delle Cave di Brescia. Dopo alcune ore di ricerche, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo nelle acque del laghetto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

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È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di un 15enne che era scomparso nelle acque del laghetto Gerolotto, all'interno del Parco delle Cave di Brescia. Il cadavere è stato individuato a circa 12 metri di profondità, al termine delle ricerche avviate subito dopo l'allarme. Il ragazzo era di origini pachistane, nato e cresciuto a Brescia. Secondo una prima ricostruzione, era arrivato al laghetto insieme alla sorella maggiore per fare il bagno, nonostante l'accesso all'acqua sia vietato dal regolamento del parco. La ragazza è riuscita a tornare a riva mentre il fratello, che non sapeva nuotare, non è più riemerso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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