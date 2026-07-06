Un giovane di 25 anni è morto dopo essere caduto nel Canale Villoresi, nel Milanese. L’incidente è avvenuto in via San Sebastiano, nel territorio di Parabiago, mentre il ragazzo si trovava su un ponte. Le ricerche sono durate diverse ore e sono state condotte dai sommozzatori, che hanno recuperato il corpo senza vita. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del tuffo o sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

Un pomeriggio di allarme e ricerche si è concluso con il ritrovamento del corpo senza vita di un 25enne pakistano nel Canale Villoresi, nel Milanese, dopo un tuffo da un ponte avvenuto nel territorio di Parabiago, in via San Sebastiano. Il giovane si era lanciato in acqua poco dopo le 17.30 ma, subito dopo l’ingresso nel canale, non era più riemerso, facendo scattare l’emergenza e l’intervento dei soccorsi in una corsa contro il tempo che si è però conclusa nel peggiore dei modi. Le operazioni di ricerca si sono concentrate nel tratto indicato da alcuni testimoni e dalle prime segnalazioni arrivate ai soccorsi. Il corpo è stato individuato e recuperato nel tardo pomeriggio, bloccato a una profondità di circa tre metri, condizione che ha reso necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano per il recupero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Italia, si tuffa nel canale e non riemerge: muore a 25 anni. Il corpo recuperato dai sommozzatori

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