Si tuffa al laghetto del parco delle Cave e non riemerge | morta donna di 48 anni

Una donna di 48 anni si è tuffata nel laghetto del parco delle Cave e non è più riemersa. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16, davanti a testimoni che hanno chiamato i soccorsi dalle colonnine dell’area. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita. Sul posto sono intervenuti anche i paramedici, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La zona è stata transennata mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini.

Il dramma si è consumato poco dopo le 16 sotto gli occhi di alcuni testimoni, che quando si sono accorti che la vittima era in difficoltà hanno dato l'Sos dalle colonnine presenti nell'area verde. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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