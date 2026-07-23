Il Brent corre e supera i 100 dollari al barile per la prima volta da maggio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente, che stanno spingendo al rialzo le quotazioni petrolifere. A sostenere i prezzi sono state le nuove tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dopo gli attacchi contro petroliere nelle acque vicine all'Arabia Saudita e le minacce di ulteriori azioni militari tra Stati Uniti e Iran. In calo anche le Borse. Milano perde quasi il 3%. Le petroliere saudite colpite Una petroliera e stata colpita e ha preso fuoco al largo di Al Shuqaiq, episodio rivendicato dai ribelli Houthi dello Yemen, che hanno dichiarato di aver attaccato due navi saudite con droni e missili. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilmessaggero.it - Petrolio, il Brent supera i 100 dollari. Borse, Milano perde quasi il 3%. L'effetto degli attacchi degli Houthi contro le petroliere saudite nel Mar Rosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Precio del petróleo supera los 100 dólares | ¿Hasta dónde puede llegar el barril de Brent

Notizie e thread social correlati

Petrolio, il Brent supera i 100 dollari: prima volta da maggio. L'effetto degli attacchi degli Houthi contro le petroliere saudite nel Mar RossoIl prezzo del petrolio Brent ha superato i 100 dollari al barile, livello non raggiunto da maggio.

Petrolio, il Brent supera i 100 dollari: prima volta da maggio: L'effetto degli attacchi contro le petroliere sauditeIl prezzo del petrolio Brent supera i 100 dollari al barile, livello che non si vedeva da maggio.

Temi più discussi: Rupia sotto pressione per l'impennata del petrolio; il Brent supera i 96 USD; Borse Usa solide, sorrette dai chip, il petrolio raggiunge i 91 dollari; Goldman afferma che il Brent potrebbe avvicinarsi al suo picco dell’epoca bellica, raggiungendo $120; Le tensioni in Medio Oriente si intensificano, il prezzo del petrolio Brent supera i 90 dollari al barile.

Petrolio, il Brent supera i 100 dollari: prima volta da maggio. L'effetto degli attacchi degli Houthi contro le petroliere saudite nel Mar RossoIl Brent corre e supera i 100 dollari al barile per la prima volta da maggio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente, che stanno spingendo ... msn.com

Qualcuno sa perché il petrolio è a 82$ al barile e continua a mostrare rosso per qualche motivo? reddit

Il petrolio Brent supera i 100 dollari al barile: ecco perché il greggio torna a correreIl Brent si avvia a chiudere il mese con un guadagno superiore al 35%, il terzo incremento mensile più consistente degli ultimi dieci anni. Anche il Wti viaggia verso una performance vicina al 30% ... milanofinanza.it