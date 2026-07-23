Petrolio il Brent supera i 100 dollari Borse Milano perde quasi il 3% L' effetto degli attacchi degli Houthi contro le petroliere saudite nel Mar Rosso
Il prezzo del petrolio Brent supera i 100 dollari al barile, livello più alto da maggio, a causa degli attacchi degli Houthi contro petroliere saudite nel Mar Rosso. Le tensioni in Medio Oriente hanno influito sull’aumento delle quotazioni. Le borse europee, tra cui Milano, registrano una perdita vicina al 3%, influenzate dall’instabilità nel settore energetico.
Il Brent corre e supera i 100 dollari al barile per la prima volta da maggio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente, che stanno spingendo al rialzo le quotazioni petrolifere. A sostenere i prezzi sono state le nuove tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dopo gli attacchi contro petroliere nelle acque vicine all'Arabia Saudita e le minacce di ulteriori azioni militari tra Stati Uniti e Iran. In calo anche le Borse. Milano perde quasi il 3%. Le petroliere saudite colpite Una petroliera e stata colpita e ha preso fuoco al largo di Al Shuqaiq, episodio rivendicato dai ribelli Houthi dello Yemen, che hanno dichiarato di aver attaccato due navi saudite con droni e missili. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Precio del petróleo supera los 100 dólares | ¿Hasta dónde puede llegar el barril de Brent
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Petrolio, il Brent supera i 100 dollari: prima volta da maggio: L'effetto degli attacchi contro le petroliere sauditeIl prezzo del petrolio Brent supera i 100 dollari al barile, livello che non si vedeva da maggio.
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