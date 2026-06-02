Ufficiale Glasner saluta il Crystal Palace | il Milan si avvicina

Oliver Glasner ha lasciato il suo incarico al Crystal Palace. Il tecnico austriaco è ora in trattativa con il Milan, che sembra essere la squadra favorita per ingaggiarlo. Non sono stati resi noti dettagli sul trasferimento o sulla durata dell’accordo. Glasner è noto per le sue esperienze come allenatore in diverse squadre europee. La sua partenza dal club inglese è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Oliver Glasner ha ufficialmente salutato il Crystal Palace con l’allenatore austriaco che ora è pronto ad una nuova avventura con il Milan in pole per assicurarselo in panchina. Ufficiale: Glasner dice addio al Crystal Palace (Ansa Foto) – calciomercato.it L’austriaco ha voluto salutare il Crystal Palace con una lettera pubblicata sui social della squadra inglese, annunciando il suo addio e ringraziando società, squadra e tifosi. Il suo nome appare in pole per il Milan in vista della prossima stagione con il tecnico che sarebbe il prescelto di Ralf Rangnick per la panchina con l’attuale CT dell’Austria pronto a ricoprire il ruolo di direttore tecnico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Emotional Farewell Oliver Glasner Waves Goodbye After Leading Palace to European Glory

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