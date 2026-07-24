Una settimana fa, il Partito Democratico delle Marche ha scelto il nuovo segretario regionale con un’assemblea che si è svolta senza contestazioni, tutti i presenti hanno dato il loro consenso. La scelta arriva dopo mesi di tensioni interne e di tentativi di riunificazione. La priorità dichiarata del partito riguarda l’attenzione a temi come economia, sanità e lavoro.

Ancona, 24 luglio 2026 – Proprio una settimana fa arrivava l’investitura ufficiale (per acclamazione e con la totalità dei presenti d’accordo) a segretario regionale di un partito, il Partito Democratico delle Marche, da mesi alla ricerca della compattezza perduta. L’obiettivo prioritario è sostanzialmente uno: voltare pagina. E intanto, provare a ricostruire per davvero, cioè ripartire e riconnettersi con i territori. Sono alcuni dei concetti che ha ben chiari a mente Thomas Braconi, 47 anni appena compiuti. Le sconfitte alle ultime elezioni regionali, quelle successive in alcuni Comuni considerati strategici, fino alle dimissioni della già segretaria Chantal Bomprezzi sono situazioni assai note alle cronache politiche recenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Braconi, il Pd e la sfida ’rivoluzione’ “Priorità economia, sanità e lavoro”

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