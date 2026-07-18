Thomas Braconi è stato eletto segretario regionale del Pd Marche all’assemblea tenutasi ieri sera in un centro conferenze di Ancona. La votazione si è conclusa con l’acclamazione. Era presente all’evento il responsabile organizzativo del partito a livello nazionale.

È Thomas Braconi il nuovo segretario del Pd Marche, è stato eletto, per acclamazione, nel tardo pomeriggio di ieri dall’assemblea regionale del partito, riunita all’H3 Conference Center di Ancona: presente Igor Taruffi, responsabile organizzativo del Pd nazionale. La scelta di Braconi, confermato nemmeno un mese alla guida del Pd della provincia di Ancona, non solo è servita ad evitare il commissariamento del partito regionale, ma è anche il riconoscimento del buon lavoro svolto dalla federazione anconetana. Pur consapevole del "momento difficile che sta vivendo il Pd regionale", Braconi punta "a costruire una proposta politica chiara e convincente per gli elettori e a definire, insieme, l’iter congressuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pd, Braconi segretario regionale. Ricci: "Uniti per tornare a vincere"

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