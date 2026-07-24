Borghi | Voglio Roggero fuori Colle contro? Lo dica

Il senatore della Lega Claudio Borghi ha chiesto che Roggero sia allontanato, chiedendo anche di rendere nota la posizione di Colle sulla questione. Borghi, membro del Copasir, è noto per le sue proposte che spesso suscitano discussioni, tra cui i minibot, la legge sull’oro della Banca d’Italia e l’abolizione degli obblighi vaccinali pediatrici. La richiesta di Borghi si concentra sulla necessità di chiarezza riguardo alla posizione di alcune figure politiche.

Claudio Borghi è senatore della Lega e, tra i molti incarichi parlamentari, membro del Copasir. È spesso autore di proposte che generano dibattiti accesi e interessanti, dai minibot alla legge sull’oro della Banca d’Italia, passando per l’abolizione degli obblighi vaccinali pediatrici. L’ultima riguarda l’estensione del perimetro della legittima difesa e, visto il rumore che ha scatenato, La Verità si è rivolta direttamente al proponente per comprendere la ratio del disegno di legge a sua firma.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Oggi sono stato tutto il giorno fuori casa. Torno e trovo torme di babbei che, commentando il mio ddl sulla legittima difesa, dicono che non si applicherebbe a Roggero perchè passato in giudicato. Peccato che non sia così perché la retroattività è prevista dall' x.com

Roggero: Lega deposita PDL che estende legittima difesa tramite la non punibilità di qualsiasi reazione nella immediatezza di una aggressione a mano armata indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla n reddit