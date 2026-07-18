Roggero cdx carica contro il Colle il no alla grazia sarebbe benzina per la narrazione del martirio - RETROSCENA ESCLUSIVO

Il centrodestra ha criticato la decisione di negare la grazia a un gioielliere condannato, definendola un elemento utile nella campagna elettorale del 2027. La posizione si concentra sul fatto che il rifiuto potrebbe alimentare una narrazione di martirio. La polemica si concentra sulla questione della clemenza, con alcuni esponenti che interpretano il no come un segnale politico. La discussione si svolge principalmente attraverso dichiarazioni pubbliche e commenti sui social.

Il centrodestra ha scelto l'arma buona per la campagna elettorale 2027: la grazia al gioielliere di Grinzane Cavour diventa clava, e il bersaglio, manco a dirlo, è il Quirinale. Da giorni la maggioranza fa muro attorno a Mario Roggero, 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori già in fuga. Nordio apre l'istruttoria sulla grazia con la velocità di chi ha ricevuto la telefonata giusta da palazzo Chigi, Mattarella lo richiama al Colle e gli rispolvera la sentenza 2002006: la clemenza è farina del suo sacco, mica del Guardasigilli. Apriti cielo. Nei Transatlantico, tra una bandiera leghista issata in Senato e l'altra, un parlamentare di lungo corso sussurra: mai vista una situazione così — un condannato fresco fresco che sfida il capo dello Stato con la posa del capopopolo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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