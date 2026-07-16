Il ministro della Giustizia ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a un gioielliere condannato. Pochi momenti dopo, il presidente della Repubblica ha ricevuto un incarico ufficiale e ha chiarito che la decisione finale spetta al Quirinale. La procedura è in corso e sarà il capo dello Stato a decidere se concedere o meno la grazia.

Poche ore dopo aver ufficializzato l'avvio dell'istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori fuori dalla sua attività, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un incontro che, spiega il Quirinale, è servito a "puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia". Una facoltà che, da Costituzione, è concessa "esclusivamente al presidente della Repubblica", si legge in una nota ufficiale., Il capo dello Stato e il guardasigilli non hanno affrontato il merito della grazia al gioielliere piemontese, anche perché non sono ancora note le motivazioni della sentenza definitiva della Cassazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero, Nordio avvia l'istruttoria per la grazia | Mattarella lo riceve e precisa: "Concederla spetta al Colle"

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Il ministro della Giustizia NORDIO avvia la procedura per la GRAZIA al gioielliere MARIO ROGGERO

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Ora decide il Colle, commenta il ministro Tajani. Con il placet di Giorgia Meloni, Carlo Nordio ha avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 a x.com

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