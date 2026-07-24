Nel 2025, i ricavi di Bonomi Group hanno raggiunto i 394 milioni di euro, con un incremento di circa 20 milioni rispetto all’anno precedente. L’azienda ha anche assunto oltre 100 nuovi dipendenti, portando il totale a circa 1.000. L’utile netto si è attestato a 43 milioni di euro.

Nel 2025 i ricavi di Bonomi Group hanno superato i 394 milioni di euro, in crescita di poco meno di venti milioni sul 2024 (+5% circa). I dipendenti sono aumentati di oltre un centinaio, arrivando a 1.120 complessivi, il margine operativo lordo ha superato la soglia dei 100 milioni e l’utile netto si è assestato sui 43 milioni, più o meno in linea con l’anno precedente. Prosegue anche il processo di internazionalizzazione: due terzi dei ricavi arrivano dall’estero, mentre gli investimenti hanno superato i 44 milioni di euro. La marginalità è attorno al 25%, in calo di un punto rispetto al 2024 e di tre punti rispetto al 2023. Quest’anno ci sarà un ulteriore, lieve calo dei margini. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Bonomi Group, utile netto a 43 milioni di euro e cento dipendenti in più. «Ma la festa è finita»

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