Estra Energie | approva il bilancio d' esercizio 2025 Utile netto di 36,2 milioni di euro

L'assemblea dei soci di Estra Energie ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Il documento evidenzia un utile netto di 36,2 milioni di euro, senza variazioni significative rispetto all'esercizio precedente. La società si occupa della vendita di gas naturale ed energia elettrica e fa parte del gruppo Estra. La decisione è stata presa in occasione della riunione annuale dei soci, che ha analizzato i risultati finanziari dell'ultimo anno.

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