Estra Energie | approva il bilancio d' esercizio 2025 Utile netto di 36,2 milioni di euro
L'assemblea dei soci di Estra Energie ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Il documento evidenzia un utile netto di 36,2 milioni di euro, senza variazioni significative rispetto all'esercizio precedente. La società si occupa della vendita di gas naturale ed energia elettrica e fa parte del gruppo Estra. La decisione è stata presa in occasione della riunione annuale dei soci, che ha analizzato i risultati finanziari dell'ultimo anno.
L'assemblea dei soci di Estra Energie, società di vendita di gas naturale ed energia elettrica del gruppo Estra, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, che si chiude con un utile netto di 36,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il precedente esercizio. “Nel corso del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Estra energie approva bilancio di esercizio 2025
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