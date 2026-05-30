L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio di Firenze Fiera, che registra un utile netto di 1,5 milioni di euro. La società ha chiuso con un bilancio positivo per il terzo anno consecutivo, evidenziando una crescita nei risultati economici. Il documento riguarda l’esercizio 2025 e riguarda la gestione del polo fieristico e congressuale della città.

Firenze Fiera archivia il 2025 con conti in crescita e tre esercizi consecutivi chiusi in utile. L’assemblea dei soci ha approvato ieri il bilancio della società che gestisce il polo fieristico e congressuale del capoluogo toscano. Il fatturato si attesta a 24,2 milioni di euro, mentre l’ utile netto raggiunge 1,5 milioni. L’assemblea, si legge in una nota di Firenze Fiera, "ha espresso apprezzamento e ringraziamento per il lavoro svolto dal consiglio di amministrazione, dal management e da tutto il personale della società, che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il positivo andamento delle attività". Dall’assemblea non è uscito però il nuovo cda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze Fiera, bilancio approvato. L’utile netto è di 1,5 milioni di euro

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