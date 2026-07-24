Un rappresentante di Bonelli è stato convocato davanti alla corte di Avila, leader di Flotilla, noto per essere un alleato di Hezbollah e Hamas. La convocazione si è svolta senza ulteriori dettagli pubblici, e non sono stati forniti motivi specifici per l’udienza. La notizia è stata diffusa senza commenti ufficiali, lasciando il caso aperto a interpretazioni e speculazioni.

«Tutto il vecchio moralismo è di sinistra», cantava il grande Giorgio Gaber, e non aveva affatto torto. Questa massima vale ancora oggi se si guarda alla sinistra nostrana e a quella di tutto l'Occidente: stanno quasi sempre dalla parte sbagliata, risultando incoerenti o persino contraddittori rispetto ai principi che professano e ai diritti che dicono di difendere. Però amano fare la morale a tutti. In Europa, con Italia e Spagna in testa, fanno della democrazia e delle battaglie per i diritti civili Lgbt la loro bandiera, ma al contempo fanno lingua in bocca con i regimi islamisti e comunisti di tutto il mondo: dalla Palestina a Cuba, passando per Cina e Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bonelli vola alla corte di Avila, leader di Flotilla amico di Hezbollah e Hamas

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