Gli attivisti Anna e Luca hanno lanciato un appello chiedendo la liberazione di Avila e Abukeshek, sequestrati e sottoposti a tortura. In una dichiarazione, riferiscono di essere stati trattenuti a bordo di una nave militare, considerata una prigione, fino al primo maggio. La loro richiesta si concentra contro la presenza di un padiglione di Israele alla prossima Biennale, che definiscono come motivo del sequestro.

PADOVA - «Siamo stati sequestrati in una nave prigione, una nave militare, fino alla mattina del 1° maggio. Noi sicuramente abbiamo vissuto una situazione molto grave di tortura, ma è poco rispetto a quello che le persone palestinesi vivono in un genocidio: un'occupazione e una violenza quotidiane molto, molto gravi». Sono le parole di Anna Ghedina, attivista padovana 21enne tra le 175 persone della Global Sumud Flotilla che la notte del 29 aprile sono state sequestrate in acque internazionali dalla Marina israeliana al largo Creta. Anna, con l'attivista trevigiano Luca Cuzzato, ha partecipato mercoledì 6 maggio a una conferenza stampa convocata a Padova per chiedere l'immediata liberazione di Saif Abukeshek e Thiago Avila, membri della missione umanitaria attualmente detenuti in Israele.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Flotilla, appello degli attivisti Anna e Luca per la liberazione di Avila e Abukeshek: «Sequestrati e torturati. No al padiglione di Israele alla Biennale»

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