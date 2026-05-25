I deliri di Piccardo | L' asse della resistenza da Hezbollah ad Hamas

Da iltempo.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un commento ha definito l'asse della Resistenza come una rete che collega Hezbollah in Libano, Hamas e la Jihad Islamica in Palestina, alle milizie irachene e yemenite. Secondo questa visione, l'alleanza non si limita a attività militari, ma rappresenta anche una forma di politica internazionale basata sulla legittimità morale e sulla solidarietà religiosa. La dichiarazione è stata fatta da un esponente che ha descritto questa alleanza come innovativa.

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«L'asse della Resistenza, da Hezbollah in Libano a Hamas e alla Jihad Islamica in Palestina, fino alle milizie irachene e yemenite, non è soltanto una galassia militare, ma una forma innovativa di politica internazionale fondata sulla legittimità morale e sulla solidarietà religiosa». Hamza Piccardo, 9 maggio 2026, Roma, convegno "Capire l'Iran" organizzato dall'Asse antimperialista (video dell'evento disponibile su YouTube). La frase è la chiave politica di un discorso che rilegge due secoli di resistenze anticoloniali islamiche fino all'Iran khomeinista, a Hezbollah, Hamas, Jihad Islamica, Houthi e milizie irachene dentro un'unica genealogia di liberazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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