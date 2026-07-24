Nel primo grande weekend di partenze per le vacanze estive, si registra il bollino rosso sulle strade principali. Per gestire l’aumento dei veicoli, le autorità hanno rafforzato la presenza del personale lungo tutto il territorio e hanno ridotto i lavori in corso che potevano causare rallentamenti. La situazione si presenta con code e traffico intenso sui principali assi di comunicazione.

ROMA – Primo grande fine settimana di partenze, scatta il piano esodo estivo: in vista dell’aumento dei flussi veicolari Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414). In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da oggi sino a domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. “Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico – ha spiegato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Bollino rosso nel primo grande weekend di partenze

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23-04-2026 - Ponte di primavera da bollino rosso, il Lazio si mette in viaggio

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