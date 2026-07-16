Nel fine settimana, molte città saranno segnalate con il bollino rosso a causa delle temperature record che si attestano sopra i limiti di sicurezza. L'allerta massima riguarda soprattutto giovani e persone fragili, con le autorità che raccomandano di evitare l'esposizione prolungata al sole. Le previsioni indicano che il numero di città coinvolte continuerà a salire nei prossimi giorni, senza segnali di un calo delle temperature.

Niente da fare: la morsa del caldo a metà luglio 2026 non accenna a diminuire. Anzi, il numero delle città bollino rosso è destinato ad aumentare ancora nei prossimi giorni. È quanto emerge dalle previsioni del tempo e dalla Cabina di regia sul caldo tenutasi al ministero della Salute che, fra l’altro, ha fatto il punto sulla mortalità relativa all’ondata di calore. Caldo, bollino rosso da Nord a Sud Sono 15 le città bollino rosso nella giornata di giovedì 16 luglio: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Venerdì 17 luglio le città citate restano con temperature da bollino rosso, e si aggiunge alla lista anche Milano, per un totale di 16 città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caldo record e città da bollino rosso nel weekend, allerta massima per giovani e fragili: la situazione

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Caldo record, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima, dove e quanto durerà

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